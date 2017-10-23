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Перова стала чемпионкой мира в стрельбе из классического лука
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Перова стала чемпионкой мира в стрельбе из классического лука 

Чемпионат.com 23 октября 2017
Фото: Reuters
Россиянка Ксения Перова завоевала золотую медаль в стрельбе из классического лука на чемпионате мира, который проходит в Мехико (Мексика). В финале серебряный призёр Олимпийских игр в команде Перова победила олимпийскую чемпионку из Южной Кореи Чан Хеджин со счётом 6:4.
Бронзовая медаль досталась спортсменке из Тайваня Тан Я Тин, которая в малом финале победила американку Маккензи Браун — 7:1.
Ранее Перова становилась чемпионкой Европы-2012 в личном первенстве, остальные её медали крупных международных соревнований, в том числе золото чемпионата мира-2015, завоёваны в команде.
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