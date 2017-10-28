Тайгер Вудс признал вину

Американский гольфист Вудс признал себя виновным в опасном вождении

Известный американский гольфист Тайгер Вудс признал свою вину в опасном вождении, сообщает ТАСС

По решению суда города Палм-Бич Вудс приговорен к году испытательного срока, штрафу в размере 250 долларов, 20 часам общественных работ и обязательному посещению школы для водителей, задержанных за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

"В этом конкретном соглашении о признании вины нет тюремного заключения. Тем не менее если Вудс нарушит своё условное наказание, я могу отменить его и приговорить Тайгера Вудса к тюремному заключению на 90 дней", — цитирует судью Босо-Пардо Reuters

Инцидент с участием Вудса произошел в мае 2017 года. Полиция обнаружила спортсмена заснувшим за рулем автомобиля посреди шоссе. Причиной этого стала реакция организма на лекарственные препараты.