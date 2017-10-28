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Родченков дал новые показания
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Зеппельт: Родченков дал показания комиссии Освальда 

Чемпионат.com 28 октября 2017
Фото: ТАСС
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор фильмов о допинге в России, сообщил, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал показания комиссии Денниса Освальда, которая расследует участие российских спортсменов в махинациях с допингом во время зимних ОИ-2014 в Сочи. Информатор ВАДА Родченков ранее первым заявил о случаях подмены российских допинг-проб во время соревнований.
«Российская допинг-система: информатор Родченков сегодня поделился своим видением и знаниями с комиссией Освальда — он прислал подробные показания», — написал Зеппельт на своей странице в «Твиттере».
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