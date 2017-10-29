Россиянин поднял 440-килограммовую штангу

Мировой рекорд: россиянин поднял штангу весом в 440 килограммов

Россиянин Юрий Белкин побил мировой рекорд, подняв штангу весом 440 килограммов. Об этом сообщает НТВ.

Сам спортсмен весит 103 килограмма. Таким образом, Белкину покорилась штанга более чем в четыре раза тяжелее его самого.

Предыдущий рекорд принадлежал американскому тяжелоатлету Кайлеру Воламу, который летом 2017 года поднял штангу весом в 421,5 килограмма.

Юрий Белкин — участник сборной России по пауэрлифтингу, двукратный абсолютный чемпион мира среди юниоров, чемпион России и мира по классическому пауэрлифтингу среди мужчин. Прошлый рекорд тяжелоатлета, установленный в 2016 году, составил 420 килограммов.