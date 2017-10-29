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Россиянин поднял 440-килограммовую штангу
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Мировой рекорд: россиянин поднял штангу весом в 440 килограммов 

РИА Новости 29 октября 2017
Россиянин Юрий Белкин побил мировой рекорд, подняв штангу весом 440 килограммов. Об этом сообщает НТВ.
Сам спортсмен весит 103 килограмма. Таким образом, Белкину покорилась штанга более чем в четыре раза тяжелее его самого.
Предыдущий рекорд принадлежал американскому тяжелоатлету Кайлеру Воламу, который летом 2017 года поднял штангу весом в 421,5 килограмма.
Юрий Белкин — участник сборной России по пауэрлифтингу, двукратный абсолютный чемпион мира среди юниоров, чемпион России и мира по классическому пауэрлифтингу среди мужчин. Прошлый рекорд тяжелоатлета, установленный в 2016 году, составил 420 килограммов.
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