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Китайская пловчиха завалила допинг-тест
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Серебряный призер ЧМ по плаванию Лю Цзысуань не прошла допинг-тест 

ТАСС 30 октября 2017
Допинг-проба серебряного призера чемпионата мира по плаванию в составе женской сборной Китая в эстафете 4x200 м вольным стилем Лю Цзысуань дала положительный результат. Об этом сообщает SwimSwam со ссылкой Антидопинговое агентство Китая.
Допинг-тест 17-летней пловчихи, который дал положительный результат на гидрохротиазид, был сдан во время Национальных китайских игр в сентябре. Гидрохротиазид не оказывает влияния на спортивные результаты, однако может быть использован для выведения запрещенных веществ. Антидопинговое агентство Китая дисквалифицировало спортсменку, аннулировало ее результаты и лишило ее команду награды от оргкомитета Игр за спортивную этику. На Национальных китайских играх Цзысуань стала второй на 200 м вольным стилем и выиграла эстафету на 400 м вольным стилем.
На чемпионате мира 2017 года в Будапеште Цзысуань стала серебряным призером в эстафете на 200 м вольным стилем.
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