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Жуков рассказал о создании новой антидопинговой структуры
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Жуков: приняли решение о создании новой антидопинговой структуры 

Газета.Ru 30 октября 2017
Фото: РИА Новости
Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков подвел итоги исполкома ОКР, который состоялся сегодня в Москве. Слова Жукова приводит ТАСС.
"Я проинформировал коллег о происходящем на саммите Международного олимпийского комитета в Лозанне, там было принято много важных решений, в том числе и о создании новой антидопинговой структуры в рамках МОК. Также члены саммита касались и вопроса специального допинг-контоля перед играми в Корее.
К российским спортсменам будет особое внимание в связи с продолжающимися разбирательствами по итогам Олимпийских игр в Сочи. В каждой международной федерации разработаны и будут специальные планы тестирования для наших спортсменов, чтобы ни у кого не было сомнения в их чистоте.
Но это касается не только наших спортсменов. Например, те, кто когда-либо раньше были замечены в употреблении допинга, для них будет специальное углубленное тестирование", — сказал Жуков.
Ранее стало известно, что группа, которая была создана при участии Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства, уделяет особое внимание проверке российских спортсменов перед Олимпийскими играми 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
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