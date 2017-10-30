Жуков рассказал о создании новой антидопинговой структуры

Жуков: приняли решение о создании новой антидопинговой структуры

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков подвел итоги исполкома ОКР, который состоялся сегодня в Москве. Слова Жукова приводит ТАСС

"Я проинформировал коллег о происходящем на саммите Международного олимпийского комитета в Лозанне, там было принято много важных решений, в том числе и о создании новой антидопинговой структуры в рамках МОК. Также члены саммита касались и вопроса специального допинг-контоля перед играми в Корее.

К российским спортсменам будет особое внимание в связи с продолжающимися разбирательствами по итогам Олимпийских игр в Сочи. В каждой международной федерации разработаны и будут специальные планы тестирования для наших спортсменов, чтобы ни у кого не было сомнения в их чистоте.

Но это касается не только наших спортсменов. Например, те, кто когда-либо раньше были замечены в употреблении допинга, для них будет специальное углубленное тестирование", — сказал Жуков.