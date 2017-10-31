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НОК Бразилии восстановлен в правах
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Национальный олимпийский комитет Бразилии восстановлен в правах 

Газета.Ru 31 октября 2017
Фото: Sergio Moraes/Reuters
Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) восстановила Национальный олимпийский комитет (НОК) Бразилии в правах, сообщает ТАСС.
6 октября Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил НОК Бразилии. Данное решение было принято после того, как был председатель НОК Бразилии и главы оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлоса Артура Нузмана был арестован по подозрению в коррупции. В частности, Нузман обвиняется в даче взятки в размере $ 2,5 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016.
Отмечается, что Национальный олимпийский комитет Бразилии сможет принять участие во встречах АНОК и Панамериканской спортивной организации, которые пройдут на этой неделе в Праге.
Остальные санкции в отношении НОК Бразилии останутся в силе.
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