НОК Бразилии восстановлен в правах

Национальный олимпийский комитет Бразилии восстановлен в правах

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) восстановила Национальный олимпийский комитет (НОК) Бразилии в правах, сообщает ТАСС

6 октября Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил НОК Бразилии. Данное решение было принято после того, как был председатель НОК Бразилии и главы оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлоса Артура Нузмана был арестован по подозрению в коррупции. В частности, Нузман обвиняется в даче взятки в размере $ 2,5 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016.

Отмечается, что Национальный олимпийский комитет Бразилии сможет принять участие во встречах АНОК и Панамериканской спортивной организации, которые пройдут на этой неделе в Праге.

Остальные санкции в отношении НОК Бразилии останутся в силе.