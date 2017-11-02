Ещё
Экс-рекордсмен по плаванию Донец завершает карьеру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-рекордсмен и чемпион мира по плаванию Донец объявил о завершении карьеры. 

Газета.Ru 2 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Экс-рекордсмен и многократный чемпион мира по плаванию на короткой воде Станислав Донец объявил о завершении карьеры.
"Последний раз, когда стартовал этапы Кубка мира — там их девять в серии — было тяжело, болело плечо, организм устал. Поэтому принял решение закончить карьеру.
На последних стартах, на чемпионате России, когда не отобрался на чемпионат мира, проплыл последнюю дистанцию, коснулся бортика и с облегчением вздохнул от того, что понял: мне никуда больше не надо ехать, не нужно нигде больше стартовать", — цитирует Донца Р-Спорт.
На счету Донца, который специализировался в плавании на спине, 10 золотых наград на индивидуальных дистанциях на чемпионатах Европы и два индивидуальных золота чемпионата мира-2010 по плаванию на короткой воде.
Российский пловец дважды бил рекорд мира на дистанции 100 метров на спине в 25-метровом бассейне (2008, 2009).
Газета.Ru: последние новости
На соревнованиях по плаванию в Обнинске умер 17-летний спортсмен Гол Фернандо принес "Спартаку" победу над "СКА-Хабаровском" Выступавший за Украину и Азербайджан гимнаст Степко получит российский паспорт
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением5
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение