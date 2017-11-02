Экс-рекордсмен по плаванию Донец завершает карьеру

Экс-рекордсмен и чемпион мира по плаванию Донец объявил о завершении карьеры.

Экс-рекордсмен и многократный чемпион мира по плаванию на короткой воде Станислав Донец объявил о завершении карьеры.

"Последний раз, когда стартовал этапы Кубка мира — там их девять в серии — было тяжело, болело плечо, организм устал. Поэтому принял решение закончить карьеру.

На последних стартах, на чемпионате России, когда не отобрался на чемпионат мира, проплыл последнюю дистанцию, коснулся бортика и с облегчением вздохнул от того, что понял: мне никуда больше не надо ехать, не нужно нигде больше стартовать", — цитирует Донца Р-Спорт.

На счету Донца, который специализировался в плавании на спине, 10 золотых наград на индивидуальных дистанциях на чемпионатах Европы и два индивидуальных золота чемпионата мира-2010 по плаванию на короткой воде.

Российский пловец дважды бил рекорд мира на дистанции 100 метров на спине в 25-метровом бассейне (2008, 2009).