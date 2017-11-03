Ещё
Морозова и Червякова вышли в 1/4 финала по бадминтону
Далее:
Читайте также:
Ещё

Морозова и Червякова вышли в 1/4 финала турнира золотой серии по бадминтону 

Чемпионат.com 3 ноября 2017
Фото: РИА Новости
В Саарбрюккене (Германия) проходит международный турнир по бадминтону золотой серии Гран-при Bitburger Badminton Open 2017. Россиянки Ольга Морозова и Анастасия Червякова вышли в четвертьфинал, обыграв хозяек соревнований Лару Кеплайн и Иоганну Голисцевски со счётом 2:1 (14:21, 21:8, 21:17).
В четвертьфинал соревнований смешанных пар пробились россияне Виталий Дуркин и Нина Вислова, в двух сетах обыгравшие дуэты Тан/Сюй (Китай) и Табелин/Сейнен (Нидерланды).
Турнир в Саарбрюккене завершится 5 ноября.
Чемпионат.com: последние новости
На соревнованиях в Обнинске скончался 17-летний пловец «Норильский никель» стал первым финалистом Кубка России по мини-футболу Мамиашвили — о приказе минспорта Украины: такое нелогичное решение вижу впервые
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением5
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение