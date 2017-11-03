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ЧМ по пляжному футболу будут проходить под эгидой ФИФА
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ЧМ по пляжному футболу будут проходить под эгидой ФИФА как минимум до 2024 года 

ТАСС 3 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Пляжный футбол останется в структуре Международной федерации футбола (ФИФА) и будет частью программы ФИФА, рассчитанной на 2018-2024 годы. Об этом заявил вице-президент Всемирной организации пляжного футбола Жоан Куско, чьи слова приводит портал Beach Soccer Russia.
"Изменения в руководстве ФИФА неизбежно приводят к пересмотру всех соревнований под эгидой организации, и пляжный футбол не является исключением, наш спорт также подвергся тщательному анализу, — сказал Куско. — Всегда есть те, кому что-то нравится, и те, кому нет. Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил чемпионат мира на Багамах, и хорошая новость в том, что он полюбил нашу игру. Он высоко оценил не только зрелищную и развлекательную составляющую пляжного футбола, но и отметил огромный профессионализм игроков, тренеров, судей и всех, кто причастен к проведению соревнований".
"135 стран — членов ФИФА поддерживают и развивают пляжный футбол, столько же, сколько и футзал. На прошлой неделе в Калькутте прошло заседание совета ФИФА, на котором было объявлено, что пляжный футбол на 100% останется внутри ФИФА и будет частью программы ФИФА, рассчитанной на период с 2018 до 2024 года. Нам удалось подтвердить проведение чемпионата мира в 2019 году и каждые два года в дальнейшем. В октябре 2019 года в Сан-Диего пройдут первые Всемирные пляжные игры, на которых пляжный футбол будет одним из основных событий, это все приближает нас к попаданию в олимпийскую программу".
Неофициальные чемпионаты мира по пляжному футболу проводились до 2005 года. С 2005 года турниры стали проводиться под эгидой ФИФА. С 2009 года мировые первенства стали проводиться раз в два года, до этого — ежегодно. Сборная России является двукратным чемпионом мира.
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