Канделаки раскрыла причины ухода Дудя с «Матч ТВ»

Канделаки рассказала о причинах ухода Дудя с «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поведала о причинах ухода Юрия Дудя с канала. Об этом она рассказала в эфире программы Hard Day's Night на телеканале «Дождь», фрагмент которой опубликован на YouTube-канале.

Ведущая вечернего шоу Мария Командная передала Канделаки вопрос Дудя о происхождении убытков «Матч ТВ», на что гостья рассказала о том, что Дудь обижен на канал и в действительности частично виноват в закрытии программы «Культ тура» из-за отношений со спонсорами.

Канделаки также объяснила, что отказывается приходить во «вДудь» потому, что «интервью абсолютно обречено», и обвинила журналиста в навешивании ярлыков.