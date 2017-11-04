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Команда КНДР по тяжелой атлетике не выступит в США
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Сборная КНДР по тяжелой атлетике отказалась от выступления в США 

Российская Газета 4 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Сборная КНДР по тяжелой атлетике не приедет на чемпионат мира, который пройдет в американском Анахайме с 28 ноября по 5 декабря.
Как сообщает портал Inside the games, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не получила от северокорейской стороны никаких объяснений о причинах принятия такого решения. Но, скорее всего, отказ сборной КНДР участвовать в турнире может быть связан с напряженными отношениями между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Кроме того, КНДР выражала недовольство тем фактом, что из-за сложной политической ситуации потеряла право провести у себя чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров 2018 года. В прошлом месяце IWF перенесла соревнования в Узбекистан.
Между тем сборная КНДР должна была выиграть ЧМ в Анахайме в общем зачете. На данный момент северокорейские штангисты являются лидерами в семи весовых категориях, после того как IWF на год отстранила федерации тяжелой атлетики России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции, Болгарии и Украины от международных стартов из-за нарушений антидопинговых правил.
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