CAS рассмотрит апелляцию Савиновой-Фарносовой 4 декабря

CAS рассмотрит апелляцию дисквалифицированной легкоатлетки Савиновой-Фарносовой 4 декабря

ТАСС , 6 ноября. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию российской легкоатлетки Марии Савиновой-Фарносовой, дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил, 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба суда.

10 февраля КАС объявил о дисквалификации Савиновой-Фарносовой на основании данных биологического паспорта и дополнительных доказательств. Все результаты спортсменки с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года были аннулированы. 30 марта спортсменка подала апелляцию на данное решение в CAS.

Савинова завоевала золото Олимпиады 2012 года в Лондоне на дистанции 800 метров. Международный олимпийский комитет (МОК) сможет лишить ее медали, только если CAS отклонит апелляцию.