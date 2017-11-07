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Чемпионка ОИ-2016 Сумгонг дисквалифицирована за допинг
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Чемпионка ОИ-2016 в марафоне Сумгонг дисквалифицирована за допинг 

Чемпионат.com 7 ноября 2017
Фото: ТАСС
Антидопинговое агентство Кении дисквалифицировало олимпийскую чемпионку 2016 года в марафонеДжемиму Сумгонг на четыре года за применение запрещённого препарата, сообщает Athletics.co.ke. В допинг-пробе, взятой у спортсменки 28 февраля, были обнаружены следы эритропоэтина.
Сумгонг призналась, что 23 февраля была вынуждена обратиться в больницу Найроби, так как у неё началось кровотечение из-за внематочной беременности. По словам бегуньи, один из врачей дал ей препарат, состав которого она не могла знать.
Руководство больницы слова спортсменки опровергло, подкрепив своё заявление документами. В итоге Сумгонг признали виновной в нарушении антидопинговых правил.
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