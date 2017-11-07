Члена МОК обвинили в домогательствах

Израильские журналистки обвинили члена МОК в домогательствах

Две израильские журналистки обвинили члена Международного олимпийского комитета (МОК) от Израиля Алекса Гилади в домогательствах, сообщает Inside the Games.

Нери Ливне заявила, что чиновник приставал к ней в 1999 году на загородной вилле для обсуждения вопроса о ее трудоустройстве на телевидении. Другая журналистка Ошрат Котлер также заявила, что функционер МОК делал ей непристойные предложения.

"Поступки взрослых людей, которые находятся в частном доме, являются их личным делом. У меня не было намерений причинить кому-либо вред. Если мое поведение кому-то доставило неприятные эмоции, я приношу глубокие извинения", — заявил Гилади.

Гилади стал членом МОК в 1994 году. Комитете собирается провести собственное расследование в отношении 74-летнего чиновника.