Молчанова завоевала золото ЧМ по самбо в Сочи

Россиянка Молчанова завоевала золото чемпионата мира по самбо в Сочи в весе до 48 кг

Россиянка Мария Молчанова завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 кг на чемпионате мира по самбо, который проходит в Сочи. В финале Молчанова победила украинку Анастасию Новикову со счетом 3-0. Молчанова стала первой чемпионкой мирового первенства в Сочи. Бронзовыми медалистками стали венесуэльская самбистка Мария Гуэдес и Нодира Гулова из Узбекистана. 29-летняя Молчанова является двукратной чемпионкой мира (2011, 2013) и двукратной чемпионкой Европы (2009, 2016). Также на ее счету серебро и две бронзы чемпионатов мира. Чемпионат мира по самбо завершится 12 ноября.