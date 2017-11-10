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Молчанова завоевала золото ЧМ по самбо в Сочи
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Россиянка Молчанова завоевала золото чемпионата мира по самбо в Сочи в весе до 48 кг 

ТАСС 10 ноября 2017
Фото: ТАСС
Россиянка Мария Молчанова завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 кг на чемпионате мира по самбо, который проходит в Сочи.
В финале Молчанова победила украинку Анастасию Новикову со счетом 3-0. Молчанова стала первой чемпионкой мирового первенства в Сочи.
Бронзовыми медалистками стали венесуэльская самбистка Мария Гуэдес и Нодира Гулова из Узбекистана.
29-летняя Молчанова является двукратной чемпионкой мира (2011, 2013) и двукратной чемпионкой Европы (2009, 2016). Также на ее счету серебро и две бронзы чемпионатов мира.
Чемпионат мира по самбо завершится 12 ноября.
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