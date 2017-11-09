Беременная Исинбаева перестала прятать живот

Елена Исинбаева вышла в свет с заметно округлившимся животом

Российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева начала подчеркивать свою беременность красивыми платьями во время выходов в свет. Так, спортсменка посетила пресс-конференцию в своем родном городе Волгограде, посвященную Кубку Чемпионата мира FIFA. Трофей продолжил свой путь по городам, прибыв вчера в Волгоград.

Этот заветный трофей каждый житель города Волгограда сможет увидеть и сфотографироваться с ним,

заметила Елена Исинбаева.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Ноя 8 2017 в 12:23 PST Однако, ее поклонников больше интересовал заметно округлившийся живот звезды. Ведь ранее Елена Исинбаева предпочитала чаще надевать наряды свободного кроя во время выходов в свет или просто одежду темных оттенков, не привлекающую внимания к ее положению. Тем не менее, ни пальто, ни платья, ни другие наряды уже некоторое время назад перестали скрывать беременность спортсменки. Вот, например, фотографии одного из благотворительных мероприятий, которое недавно посетила Елена Исинбаева: Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Окт 24 2017 в 11:06 PDT Увидев же звезду в прекрасном платье, поклонники не удержались от восхищения: «Очень красивая, поздравляю!», «Самая идеальная фигура😍😍💪», «Ой, колобочек какой хорошенький», «Какая красивая мама! Счастья и здоровья вам и всей семье!» О беременности 35-летней прыгуньи с шестом впервые рассказала телеведущая Тина Канделаки , которая заявила в своем микроблоге:

Второго ждет и Лена Исинбаева!

Напомним, с декабря 2014 года Елена Исинбаева замужем за метателем копья, членом сборной России Никитой Петиновым. В июне 2014 года спортсменка родила избраннику дочь Еву. Фото: Instagram / @isinbaevayelena Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!