ЧМ по самбо будут транслировать телеканалы 16 стран

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Российские самбисты завоевали четыре золотые медали во второй день чемпионата мира 

ТАСС 11 ноября 2017
Фото: Чемпионат.com
СОЧИ, 11 ноября. /ТАСС/. Россияне завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали во второй соревновательный день чемпионата мира по самбо, который проходит в Сочи.
Саян Хертек (весовая категория до 57 кг) в финале победил Акмалидина Каримова из Таджикистана, Аслим Черноскулов (до 100 кг) в решающей схватке оказался сильнее грузина Давита Лориашвили, Рустам Талдиев (боевое самбо, до 62 кг) в финале одолел Орозбека Абтандила Уулу из Киргизии, а Денис Гольцов (боевое самбо, свыше 100 кг) в финале победил Сана Су Ли из Южной Кореи.
Серебряная медаль на счету Юлии Вициной (до 52 кг), которая в решающей схватке уступила Гулбадам Барамуратовой из Туркмении. Екатерина Оноприенко (до 64 кг) и Илья Лебедев (до 74 кг) стали обладателями бронзовых наград.
В активе сборной России теперь 10 золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали. Чемпионат мира по самбо завершится 12 ноября.
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