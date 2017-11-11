ЧМ по самбо будут транслировать телеканалы 16 стран

Российские самбисты завоевали четыре золотые медали во второй день чемпионата мира

СОЧИ, 11 ноября. / ТАСС /. Россияне завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали во второй соревновательный день чемпионата мира по самбо, который проходит в Сочи. Саян Хертек (весовая категория до 57 кг) в финале победил Акмалидина Каримова из Таджикистана, Аслим Черноскулов (до 100 кг) в решающей схватке оказался сильнее грузина Давита Лориашвили, Рустам Талдиев (боевое самбо, до 62 кг) в финале одолел Орозбека Абтандила Уулу из Киргизии, а Денис Гольцов (боевое самбо, свыше 100 кг) в финале победил Сана Су Ли из Южной Кореи. Серебряная медаль на счету Юлии Вициной (до 52 кг), которая в решающей схватке уступила Гулбадам Барамуратовой из Туркмении. Екатерина Оноприенко (до 64 кг) и Илья Лебедев (до 74 кг) стали обладателями бронзовых наград. В активе сборной России теперь 10 золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали. Чемпионат мира по самбо завершится 12 ноября.