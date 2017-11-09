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РФ выполнила предпоследнее условие восстановления РУСАДА
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Россия выполнила предпоследнее условие восстановления РУСАДА 

Газета.Ru 9 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после получения доступа к базам данным Московской лаборатории заявило о том, что это было предпоследним условием восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает «Интерфакс».
В заявлении WADA говорится следующее:
"Сегодня Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило своему Исполнительному комитету и совету учредителей, что в конце октября независимый департамент WADA по анализу и расследованиям приобрел новые сведения о бывшей Московской лаборатории, аккредитованной WADA. В частности, департамент получил электронный файл, который представляет собой систему управления информацией Московской лаборатории, то есть все данные тестирования в период с января 2012 года по август 2015 года".
Доступ к допинг-тестам, хранящимся в Московской лаборатории, а также признание выводов Ричарда Макларена были последними невыполненными пунктами «дорожной карты» для восстановления РУСАДА и, соответственно, Паралимпийского комитета России и Всероссийской федерации легкой атлетики. Решение о восстановлении РУСАДА будет принято на заседании исполкома и совета учредителей WADA, которое пройдет 15 и16 ноября в Сеуле.
Ранее в Госдуме усомнились в достоверности полученной WADA базы данных Московской лаборатории.
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