Чичерова вернула бронзовую медаль Олимпиады-2008

Российская легкоатлетка, выступающая в дисциплине прыжков в высоту, Анна Чичерова вернула бронзовую медаль, завоеванную на той Олимпиаде 2008 в Пекине. Об этом она рассказала ТАСС.
Чичерова была признана виновной в нарушении антидопинговых правил по итогам перепроверки ее допинг-пробы, давшей положительный результат на запрещенное вещество туринабол.
"Я ранее уже заявляла, что верну эту медаль, если не смогу доказать свою правоту. Никогда свои слова не беру обратно, поэтому и рассталась с этой наградой. Пусть будет так.
Я еще не приняла никаких решений по поводу своей карьеры и официальных заявлений тоже не делала. Я не знаю, как эта ситуация будет дальше развиваться", — сказала спортсменка.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал четверых российских лыжников из-за нарушений допинговых правил.