Московских бодибилдеров задержали с тестостероном

Московских бодибилдеров задержали с двумя килограммами белорусского тестостерона

Троих бодибилдеров задержали в Москве при получении трех посылок из Белоруссии с инъекциями тестостерона общим весом в два килограмма. Об этом сообщили «Ленте.ру» в «Почте России» в пятницу, 10 ноября.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела», — отметили в пресс-службе.

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В октябре жителя столицы задержали при получении посылки с запрещенными в России стероидами, спрятанными в упаковках с молотым кофе и препаратом для потенции из Китая. По данному факту возбудили уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ.