Ещё
Московских бодибилдеров задержали с тестостероном
Далее:
Читайте также:
Ещё

Московских бодибилдеров задержали с двумя килограммами белорусского тестостерона 

Lenta.ru 10 ноября 2017
Фото: Reuters
Троих бодибилдеров задержали в Москве при получении трех посылок из Белоруссии с инъекциями тестостерона общим весом в два килограмма. Об этом сообщили «Ленте.ру» в «Почте России» в пятницу, 10 ноября.
«В настоящее время решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела», — отметили в пресс-службе.
Поставку препарата, оборот которого ограничен законом, пресекла почтовая служба корпоративной безопасности совместно с правоохранительными органами.
Спортсмены используют инъекции мужского гормона для быстрого увеличения мышечной массы.
В октябре жителя столицы задержали при получении посылки с запрещенными в России стероидами, спрятанными в упаковках с молотым кофе и препаратом для потенции из Китая. По данному факту возбудили уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением5
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение