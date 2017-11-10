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Райсман обвинила врача сборной США в домогательствах
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Олимпийская чемпионка обвинила врача сборной США в домогательствах 

Lenta.ru 10 ноября 2017
Фото: USA Today Sports / Reuters
Трехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Эли Райсман заявила, что стала жертвой домогательств со стороны врача сборной США Ларри Нассара. Об этом сообщает CBS News.
«Я зла. Я по-настоящему расстроена, поскольку, когда я вижу молодых гимнасток, которые подходят ко мне и просят автографы или сделать совместные фото… Каждый раз, когда я смотрю на них, вижу их улыбки, я думаю, что хочу перемен, чтобы им никогда больше не пришлось пройти через это», — заявила гимнастика.
По мнению Райсман, федерация гимнастики США должна проводить более тщательную работу при отборе сотрудников. «Что делает Федерация гимнастики США и Ларри Нассар, чтобы манипулировать девочками, чтобы они настолько боялись сказать правду?», — добавила спортсменка.
23-летняя Райсман является обладательницей шести олимпийских наград: трех золотых, двух серебряных и одной бронзовой.
18 октября чемпионка Олимпиады-2012 по спортивной гимнастике в составе сборной США Маккайла Марони также рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Нассара. По словам спортсменки, она с 13 лет регулярно подвергалась насильственным действиям.
После громкого скандала Нассар был уволен. На данный момент он ожидает судебного разбирательства в мичиганской тюрьме. Жертвами действий врача считают себя более 125 женщин.
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