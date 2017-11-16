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Олимпийская чемпионка Шишкина возобновит карьеру
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Чемпионка ОИ по синхронному плаванию Шишкина возобновит карьеру в январе 2018 года 

ТАСС 16 ноября 2017
Фото: ТАСС
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина намерена возобновить спортивную карьеру в январе следующего года. Об этом она заявила ТАСС.
Шишкина приняла решение приостановить карьеру после Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.
"Пока у меня продолжается перерыв в спортивной карьере, но у меня есть мысли вернуться, — сказала синхронистка. — После Нового года начну интенсивные тренировки и вхождение в форму. Скажу честно — год я не делала ничего, нужно было абстрагироваться от спорта, потому что после большого количества лет в сборной стало тяжело. Мне нужно было восстановить организм, нервную систему, а сейчас начну восстанавливать кондиции".
Шишкина является двукратной олимпийской чемпионкой (2012 и 2016 годы) в группе, а также 11-кратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы в группе и комбинации.
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