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Россия и Франция будут вместе бороться с допингом
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Федерация легкой атлетики России начала сотрудничество с Францией 

Газета.Ru 15 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова сообщила о начале сотрудничества с Французской федерацией легкой атлетики по вопросам организации и проведения антидопинговых программ в регионах. Слова Иконниковой приводит ТАСС.
"В рамках антидопинговой стратегии ВФЛА начала взаимодействовать с коллегами из Франции в вопросах организации и реализации антидопинговых программ в регионах. Во Франции очень четко выстроена антидопинговая работа, и нам есть что перенять у наших коллег. Также мы сотрудничаем в вопросах лицензирования персонала спортсменов и так далее", — сказала Иконникова.
Успешное прохождение антидопингового курса с получением соответствующего сертификата станет с 2018 года обязательным условием участия спортсменов до 18 лет в первенствах России.
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