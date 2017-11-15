Россия и Франция будут вместе бороться с допингом

Федерация легкой атлетики России начала сотрудничество с Францией

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова сообщила о начале сотрудничества с Французской федерацией легкой атлетики по вопросам организации и проведения антидопинговых программ в регионах. Слова Иконниковой приводит ТАСС

"В рамках антидопинговой стратегии ВФЛА начала взаимодействовать с коллегами из Франции в вопросах организации и реализации антидопинговых программ в регионах. Во Франции очень четко выстроена антидопинговая работа, и нам есть что перенять у наших коллег. Также мы сотрудничаем в вопросах лицензирования персонала спортсменов и так далее", — сказала Иконникова.

Успешное прохождение антидопингового курса с получением соответствующего сертификата станет с 2018 года обязательным условием участия спортсменов до 18 лет в первенствах России.