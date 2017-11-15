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Иванов и Созонов вышли в 1/8 финала этапа Суперсерии
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Иванов и Созонов вышли в 1/8 финала этапа Суперсерии по бадминтону в Китае 

Чемпионат.com 15 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов вышли во второй раунд этапа Мировой суперсерии в Фучжоу (Китай) в парном разряде. На старте соревнований они обыграли дуэт Хендра Сетиаван (Индонезия) / Боон Хеон Тан (Малайзия) со счётом 2:1 (23:25, 21:18, 21:19).
За выход в четвертьфинал Иванов и Созонов поспорят с китайской парой Хуан Кайсян / Ван Илу.
В первом раунде соревнований в миксте россияне Евгений Дремин / Евгения Димова обыграли китайцев Хань Чэнкай / Чэнь Лу — 2:0 (22:20, 21:9) и встретятся с представителями Гонконга Тан Чунь Мань / Цзэ Ин Сют.
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