Тарасевич пропустит чемпионат Европы на короткой воде в Дании

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров отметил, что призер чемпионата мира Григорий Тарасевич пропустит чемпионат России и чемпионат Европы в Копенгагене. Специалист также добавил, что спортсмен выступит на Кубке Сальникова.

— Тренер Тарасевича сообщил, что он пропустит чемпионат России и, соответственно, чемпионат Европы, но выступит на Кубке Сальникова, — цитирует «Р-Спорт» Колмогорова.

Напомним, что Тарасевич на чемпионате мира-2017 в Будапеште стал бронзовым призером в составе комбинированной эстафеты.