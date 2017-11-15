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Тарасевич пропустит чемпионат Европы на короткой воде
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Тарасевич пропустит чемпионат Европы на короткой воде в Дании 

Спорт-Экспресс 15 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров отметил, что призер чемпионата мира Григорий Тарасевич пропустит чемпионат России и чемпионат Европы в Копенгагене. Специалист также добавил, что спортсмен выступит на Кубке Сальникова.
— Тренер Тарасевича сообщил, что он пропустит чемпионат России и, соответственно, чемпионат Европы, но выступит на Кубке Сальникова, — цитирует «Р-Спорт» Колмогорова.
Напомним, что Тарасевич на чемпионате мира-2017 в Будапеште стал бронзовым призером в составе комбинированной эстафеты.
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