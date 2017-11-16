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Скончался тренер гимнастки Наймушиной
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На 82-м году жизни скончался заслуженный тренер России по гимнастике Шевчук 

RT на русском 16 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер СССР и России по спортивной гимнастике Валентин Шевчук ушёл из жизни в возрасте 81 года.
Об этом сообщается на официальном сайте законодательного собрания Красноярского края.
Среди учеников Шевчука значатся олимпийская чемпионка 1980 года по спортивной гимнастике Елена Наймушина, а также мастер спорта международного класса Татьяна Годенко.
Отмечается, что за свою тренерскую деятельность Шевчук воспитал более ста мастеров спорта СССР и России.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер РСФСР и СССР по плаванию Павел Иоселиани скончался на 98-м году жизни.
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