Скончался тренер гимнастки Наймушиной

На 82-м году жизни скончался заслуженный тренер России по гимнастике Шевчук

Заслуженный тренер СССР и России по спортивной гимнастике Валентин Шевчук ушёл из жизни в возрасте 81 года.

Об этом сообщается на официальном сайте законодательного собрания Красноярского края.

Среди учеников Шевчука значатся олимпийская чемпионка 1980 года по спортивной гимнастике Елена Наймушина , а также мастер спорта международного класса Татьяна Годенко.

Отмечается, что за свою тренерскую деятельность Шевчук воспитал более ста мастеров спорта СССР и России.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер РСФСР и СССР по плаванию Павел Иоселиани скончался на 98-м году жизни.