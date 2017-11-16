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Исинбаева рассказала о невыполнимых требованиях WADA
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Исинбаева рассказала о невыполнимых требованиях WADA 

Рамблер 16 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Елена Исинбаева рассказала ТАСС, какие требования ВАДА не были выполнены.
По словам олимпийской чемпионки, РУСАДА выполнило все и «даже больше» требования Всемирного антидопингового агентства.
«Мы выбрали нового генерального директора организации, назначили иностранца в комитет по этике, увеличили штат, в два раза — бюджет, выполнили условия, прописанные в дорожной карте», — сообщила она и подчеркнула, что теперь «чистоте и прозрачности» РУСАДА могут «позавидовать» другие антидопинговые организации.
При этом, отметила Исинбаева, ВАДА требовало в том числе того, что не находится в компетенции РУСАДА, и, соответственно, не может быть выполнено организацией: ВАДА хотело публичного признания результатов доклада Ричарда Макларена и доступа к допинг-пробам в опечатанной лаборатории в Москве.
«Рассчитывали на справедливый суд, но его нет», — заявила она.
Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство отказало РУСАДА в восстановлении прав, которых организация была лишена после допингового скандала 2015 года.
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