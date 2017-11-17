18 ноября в Москве пройдёт этап Кубка мира по скейтбордингу

18 ноября на Малой спортивной арене стадиона «Лужники» состоится этап Кубка мира по скейтбодрингу при поддержке ОАО «РЖД» и РФСО «Локомотив». Лучшие райдеры России и зарубежных стран сразятся за медали и необычный приз — знаменитый УАЗ-452 «Буханка», кастомизированный московскими стрит-арт-художниками. По итогам соревнований World Cup Skateboarding Moscow будет сформирован состав сборной по скейтбордингу, которая представит Россию на Олимпийских играх в 2020 году.

«После того как в 2016 году скейтбординг был включён в программу Олимпийских игр, развитие данного вида спорта стало для нас стратегически важной задачей. Мы стали первым спортивным обществом в России, которое обратило пристальное внимание на скейтбординг и стало создавать все условия для его популяризации и появления сильных спортсменов. Особенно гордимся тем, что костяк национальной сборной по скейтбордингу составляют члены нашего спортивного общества», — отметил директор по развитию и корпоративному управлению РФСО «Локомотив» Валерий Колотило.

«В нашей стране очень много талантливых скейтбордистов, которые занимают первые места на престижных чемпионатах. Недавний триумф Екатерины Шенгелии на World Cup Skateboarding в Роттердаме, где она заняла первое место, тому доказательство. И для федерации было крайне важно найти надежного партнёра, обладающего не только соответствующими организационными возможностями, но и имеющего прямой доступ к интересующей нас аудитории — молодёжи. «Локомотив» этим критериям соответствует как никто другой. У нас уже есть ряд совместных проектов в рамках программы развития студенческого спорта в железнодорожных вузах, реализуемой «Локомотивом» при поддержке РЖД, а в дальнейшем мы планируем расширить наше сотрудничество за счёт программы «Олимпийская страна», участником которой «Локомотив» является в соответствии с соглашением, заключённым с Олимпийским комитетом России. Интерес у молодёжи и детей к скейтбордингу огромен. Появляется все больше совсем юных ребят, которые готовы составить конкуренцию более опытным скейтбордистам. Например, Саша Гусев, которому всего восемь лет, уже выступает на взрослых соревнованиях. Спортсменам, особенно начинающим, очень нужна помощь», — заявил генеральный директор Федерации скейтбординга России Александр Поцелуев.

РФСО «Локомотив» планирует установить рампы с необходимым оборудованием для занятий скейтбордингом в железнодорожных вузах за период 2017-2018 годов. К концу текущего года скейтпарки появятся в Курском железнодорожном техникуме и в Российском университете транспорта (МИИТ).