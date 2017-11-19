Ещё
Погиб участник кругосветной гонки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британца смыло волной с яхты во время кругосветки 

Lenta.ru 19 ноября 2017
Фото: Reuters
Член сборной Великобритании в кругосветной регате Clipper Round The World погиб во время плавания на яхте. Его смыло волной в море с палубы во время шторма, сообщает в воскресенье, 19 ноября, BBC News.
Судно 60-летнего Саймона Спейрса (Simon Speirs) направлялось из ЮАР в Австралию. 18 ноября в море начался шторм, во время которого мужчина упал за борт. На нем был спасательный жилет. Сильным течением его отнесло далеко от яхты, поэтому поднять его удалось не сразу. Спейрс умер, не приходя в сознание.
Остальная часть экипажа не пострадала и продолжает путь в Австралию. Команда отправилась в путешествие в августе вместе с еще 11 яхтами.
Спейрс стал третьим погибшим за 21-летнюю историю Clipper Round The World, отмечает издание. В 2015 году 49-летний моряк из Кента скончался от травмы шеи. В прошлом году умерла 40-летняя путешественница из Лондона, она тоже упала за борт.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением2
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение