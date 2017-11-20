Ефимова завершила выступления на ЧР по плаванию

Ефимова из-за травмы завершила выступления на ЧР по плаванию

Турнир является квалификационным для участия в декабрьском чемпионате Европы. Ефимова одержала победу на дистанции 50 метров брассом на ЧР.

RT на русском: последние новости

Во время соревнований в Обнинске скончался 17-летний пловец

Российские прыгуны в воду завоевали два серебра в первый день этапа Мировой серии в Японии

Украина официально не отказывалась от участия в ЧЕ по спортивной борьбе в Дагестане