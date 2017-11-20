Ефимова завершила выступления на ЧР по плаванию

Трёхкратный призёр Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова прекратила выступление на чемпионате России по плаванию на короткой воде, проходящем в Казани.
«Сегодня утром Ефимова завершила свое выступление на ЧР. Из-за рецидива травмы Юлия снялась со всех заявленных дистанций (100 и 200 метров брасс, 100 и 200 метров комплекс), приняв решение не рисковать и подойти полностью здоровой к летнему сезону», — сообщается на официальной странице Efimova Team в Facebook.
Турнир является квалификационным для участия в декабрьском чемпионате Европы. Ефимова одержала победу на дистанции 50 метров брассом на ЧР.
Ранее россияне Владимир Морозов и Кирилл Пригода завоевали золото на этапе Кубка мира по плаванию в Сингапуре.