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Взорван один из крупнейших крытых стадионов США
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В Атланте взорвали один из крупнейших крытых стадионов США 

ТК «Звезда» 20 ноября 2017
Фото: ТК «Звезда»
В США уничтожили один из самых известных стадионов — «Джорджия Доум» в Атланте. Здание, способное вместить до 80-ти тысяч человек, сравняли с землей за десять секунд, сообщил CNN.
Чтобы сломать конструкцию, было использовано около двух тонн взрывчатки. Сотни людей собрались понаблюдать за разрушением знаменитого стадиона.
Когда арену открыли 25 лет назад, она стала самым большим крытым спортивным сооружением в мире. За годы службы стадион принял полторы тысячи состязаний, в том числе и часть соревнований на летней Олимпиаде 1996-го года.
Теперь его заменит простроенная рядом более современная арена, там уже возвели стадион «Мерседес-бенц», на строительство которого потратили 1,6 млрд долларов. На месте развалин же разобьют парк и возведут отель.
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