Нарушителям хотят запретить работать в сфере спорта

Нарушителям антидопинговых правил могут запретить работать в спортивной сфере

"Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" новым пунктом, предусматривающим отнесение к мерам по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним установление ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере физической культуры и спорта для лиц, признанных решением соответствующей антидопинговой организации нарушившими общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кабмина. Министерство спорта России предлагает добавить в закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" пункт, запрещающий нарушителям антидопинговых правил работать в сфере спорта, сообщает ТАСС

"Поправками к законопроекту предлагается дополнить Трудовой кодекс нормой, в соответствии с которой основанием прекращения трудового договора с тренером может быть в том числе нарушение им общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями, признанное нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации", — сообщается на сайте.

Ранее четверо российских легкоатлетов были дисквалифицированы за допинг.