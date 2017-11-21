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Нарушителям хотят запретить работать в сфере спорта
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Нарушителям антидопинговых правил могут запретить работать в спортивной сфере 

Газета.Ru 21 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Министерство спорта России предлагает добавить в закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" пункт, запрещающий нарушителям антидопинговых правил работать в сфере спорта, сообщает ТАСС.
"Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" новым пунктом, предусматривающим отнесение к мерам по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним установление ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере физической культуры и спорта для лиц, признанных решением соответствующей антидопинговой организации нарушившими общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кабмина.
"Поправками к законопроекту предлагается дополнить Трудовой кодекс нормой, в соответствии с которой основанием прекращения трудового договора с тренером может быть в том числе нарушение им общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями, признанное нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации", — сообщается на сайте.
Ранее четверо российских легкоатлетов были дисквалифицированы за допинг.
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