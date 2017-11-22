Назван город проведения Чемпионата России по тяжёлой атлетике

Чемпионат России по тяжёлой атлетике 2018 года пройдёт в Ростове-на-Дону

Ранее сообщалось, что тяжелоатлет Албегов был отстранён на основании данных Родченкова.

На заседании исполкома Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) было принято решение о проведении чемпионата России по тяжёлой атлетике 2018 года в Ростове-на-Дону.

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