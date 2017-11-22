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Назван город проведения Чемпионата России по тяжёлой атлетике
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Чемпионат России по тяжёлой атлетике 2018 года пройдёт в Ростове-на-Дону 

RT на русском 22 ноября 2017
Фото: РИА Новости
На заседании исполкома Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) было принято решение о проведении чемпионата России по тяжёлой атлетике 2018 года в Ростове-на-Дону.
«Исполком ФТАР утвердил заявку Ростова-на-Дону на проведение следующего чемпионата России. Турнир должен пройти с 3 по 9 сентября 2018 года. Кубок страны состоится в Сочи с 22 по 28 марта», — приводит ТАСС слова генерального секретаря ФТАР Александра Кишкина.
Ранее сообщалось, что тяжелоатлет Албегов был отстранён на основании данных Родченкова.
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