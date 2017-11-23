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«Газпром-Югра» прошел в 1/2 финала по мини-футболу
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«Газпром-Югра» стал первым полуфиналистом Кубка России по мини-футболу 

Чемпионат.com 23 ноября 2017
Фото: РИА Новости
«Газпром-Югра» в ответном матче четвертьфинала Кубка России по мини-футболу победил «Ухту» со счётом 5:3. Накануне также оказались сильнее подопечные Кака — 4:2.
За выход в полуфинал соревнований «Газпром-Югра» поспорит либо с московским «КПРФ», либо с новосибирским «Сибиряком».
Мини-футбол. Кубок России 1/4 финала. Ответный матч «Газпром-Югра» (Югорск) — «Ухта» — 5:3 (2:3) Голы: Марсенио, 4 (1:0), Шевчук, 11 (1:1), Шаяхметов, 14 (2:1), Волков, 14 (2:2), Волков, 23 (2:3), Сигнев, 32 (3:3), Сигнев, 35 (4:3), Марсенио, 49 (5:3) Первый матч: 4:2.
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