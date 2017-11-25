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РФ нацелена на медали на КМ по женской борьбе
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Сборная России нацелена на медали на домашнем КМ по женской борьбе, заявил Шахмурадов 

Р-Спорт 25 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Женская сборная России по борьбе будет бороться за медали на Кубке мира в Чебоксарах, сообщил агентству "Р-Спорт" главный тренер национальной команды Юрий Шахмурадов.
Кубок мира пройдет в столице Чувашии 1-2 декабря. В соревновании примут участие сборные России, Японии, Китая, США, Азербайджана, Монголии, Швеции и Украины.
"Подготовка к Кубку мира идет по плану, сейчас к нам на тренировочный сбор подъезжают несколько девушек, выступавших на первенстве мира до 23 лет в Польше, — сказал в телефонном разговоре Шахмурадов. — Все спортсменки готовы неплохо, настрой у команды хороший. Думаю, что нам по силам пробиться в призовую тройку, никто у нас схватки легко не возьмет. Если не ставить серьезных задач, то зачем тогда вообще бороться?".
"Наша задача — постараться в каждой весовой категории на максимальном уровне соперничать с мировыми лидерами и по максимуму выложиться в каждой схватке, — продолжил собеседник агентства. — В Чебоксарах мы проверим и перспективную молодежь, и опытных спортсменок. Те девушки, которые боролись на чемпионате мира и не смогли показать себя, должны реабилитироваться за неудачу на Кубке мира".
Специалист считает, что основными претендентками на первое место будут японки.
"Думаю, что главным фаворитом турнира, как и на всех других соревнованиях последних лет, будет сборная Японии, — подчеркнул Шахмурадов. — С ними соперничать очень сложно, но мы постараемся. А со всеми остальными командами вполне можно конкурировать".
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