РФ нацелена на медали на КМ по женской борьбе

Сборная России нацелена на медали на домашнем КМ по женской борьбе, заявил Шахмурадов

Женская сборная России по борьбе будет бороться за медали на Кубке мира в Чебоксарах, сообщил агентству "Р-Спорт" главный тренер национальной команды Юрий Шахмурадов

Кубок мира пройдет в столице Чувашии 1-2 декабря. В соревновании примут участие сборные России, Японии, Китая, США, Азербайджана, Монголии, Швеции и Украины.

"Подготовка к Кубку мира идет по плану, сейчас к нам на тренировочный сбор подъезжают несколько девушек, выступавших на первенстве мира до 23 лет в Польше, — сказал в телефонном разговоре Шахмурадов. — Все спортсменки готовы неплохо, настрой у команды хороший. Думаю, что нам по силам пробиться в призовую тройку, никто у нас схватки легко не возьмет. Если не ставить серьезных задач, то зачем тогда вообще бороться?".

"Наша задача — постараться в каждой весовой категории на максимальном уровне соперничать с мировыми лидерами и по максимуму выложиться в каждой схватке, — продолжил собеседник агентства. — В Чебоксарах мы проверим и перспективную молодежь, и опытных спортсменок. Те девушки, которые боролись на чемпионате мира и не смогли показать себя, должны реабилитироваться за неудачу на Кубке мира".

Специалист считает, что основными претендентками на первое место будут японки.

"Думаю, что главным фаворитом турнира, как и на всех других соревнованиях последних лет, будет сборная Японии, — подчеркнул Шахмурадов. — С ними соперничать очень сложно, но мы постараемся. А со всеми остальными командами вполне можно конкурировать".