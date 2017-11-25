Сборная Украины бойкотировала ЧЕ по каратэ в Сочи

Национальная команда Украины не поедет на Первенство Европы по каратэ среди юниоров и кадетов в России, которое пройдёт в Сочи в следующем году со 2 по 4 февраля. Об этом сообщил президент Украинской федерации каратэ (УФК) Сергей Левчук.

«УФК рассмотрела возможность принятия участия украинской сборной на МЧЕ и приняла решение не приезжать в Сочи из-за сложившейся политической ситуации между странами», — приводит письмо Левчука glavcom.ua.

По мнению главы УФК, национальная сборная не должна принимать участие в соревнованиях «в условиях фактической войны между Украиной и Россией».

«Есть вещи, которые важнее спортивных достижений», — заявил он.