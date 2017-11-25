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Сборная Украины бойкотировала ЧЕ по каратэ в Сочи
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Сборная Украины бойкотировала ЧЕ по каратэ в Сочи 

Рамблер 25 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Национальная команда Украины не поедет на Первенство Европы по каратэ среди юниоров и кадетов в России, которое пройдёт в Сочи в следующем году со 2 по 4 февраля. Об этом сообщил президент Украинской федерации каратэ (УФК) Сергей Левчук.
«УФК рассмотрела возможность принятия участия украинской сборной на МЧЕ и приняла решение не приезжать в Сочи из-за сложившейся политической ситуации между странами», — приводит письмо Левчука glavcom.ua.
По мнению главы УФК, национальная сборная не должна принимать участие в соревнованиях «в условиях фактической войны между Украиной и Россией».
«Есть вещи, которые важнее спортивных достижений», — заявил он.
«Это было тяжелое и неприятное решение. В сложившейся ситуации любое решение будет неприятным. Ведь речь идет об упущенном годе упорного труда наших юных спортсменов и их тренеров, и о потерянных медальных надеждах и планах», — сказал Левчук, сообщает Tribuna.com.
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