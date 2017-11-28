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Участник пяти Олимпиад совершил каминг-аут
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Шестикратный чемпион мира влюбился в партнера-пловца и совершил каминг-аут 

Газета.Ru 28 ноября 2017
Шестикратный чемпион мира по плаванию Марк Фостер признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает The Guardian.
"Решение далось мне нелегко. Я долго обдумывал, стоит ли совершить каминг-аут. Но скрывать свою сущность и дальше было слишком больно для меня.
Я осознал, что являюсь геем, когда влюбился в своего партнера по плаванию. Тогда я рассказал об этом маме и сестре. Я всегда был откровенен с семьей, но скрывал это от спортивного сообщества", — сказал Фостер.
Пловец выступал на пяти Олимпиадах, установил восемь мировых рекордов и шесть раз выигрывал чемпионат мира.
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