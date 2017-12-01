Ещё
МОК аннулировал результаты легкоатлеток РФ на ОИ-2012
Далее:
Читайте также:
Ещё

Биатлонистку Ольгу Зайцеву пожизненно отстранили от Олимпийских игр 

Lenta.ru 1 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву, а также лыжниц Анастасию Доценко и Юлию Чекалеву за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.
Зайцева на Олимпийских играх в Сочи завоевала серебро в эстафете вместе с Ольгой Вилухиной, Яной Романовой и Екатериной Шумиловой. МОК признал Вилухину и Романову виновными в нарушении антидопинговых правил и лишил Россию этой медали.
Всем троим отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия, проводимые под эгидой МОК.
Ранее в ноябре комиссия МОК лишила сборную России 10 медалей ОИ-2014. Из них четыре в лыжных гонках: золото Александра Легкова в марафоне, серебро мужской сборной России в эстафете 4 по 10 километров, а также две серебряные награды Максима Вылегжанина (марафон и командный спринт); две золотые бобслеиста Зубкова, две в скелетоне — золото Александра Третьякова и бронза Елены Никитиной, а также две в биатлоне — серебро женской сборной в эстафете и серебро Ольги Вилухиной в спринте.
В активе россиян осталось девять золотых наград, вследствие чего сборная России лишилась первого места в медальном зачете.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 73 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением2
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение