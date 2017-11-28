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Федерация плавания выступит учредителем Ассоциации водных видов спорта
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Всероссийская федерация плавания выступит учредителем Ассоциации водных видов спорта 

РИА Новости 28 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Всероссийская федерация плавания (ВФП) выступит учредителем Ассоциации водных видов спорта России (АВССР), сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе ВФП.
Решение было принято на заседании президиума ВФП, которое прошло 22 ноября в Казани.
"Членам президиума к рассмотрению были представлены корпоративная схема ассоциации и тезисы для устава ассоциации. По итогам обсуждений было принято решение выступить Всероссийской федерации плавания в качестве учредителя Ассоциации водных видов спорта России. Исполкому ВФП поручено подготовить проекты устава АВВСР и других учредительных документов", — сообщили в пресс-службе.
Идея создания Ассоциации водных видов спорта ранее была предложена министром промышленности и торговли России, председателем Высшего наблюдательного совета ВФП Денисом Мантуровым.
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