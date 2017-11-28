Сальниковую предложили возглавить Ассоциацию водных видов спорта

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил агентству "Р-Спорт", что ему поступило предложение возглавить Ассоциацию водных видов спорта России.
Идея создания Ассоциации водных видов спорта ранее была предложена министром промышленности и торговли России, председателем Высшего наблюдательного совета ВФП Денисом Мантуровым. Во вторник стало известно, что ВФП выступит учредителем Ассоциации.
"Мне предложено возглавить Ассоциацию на наблюдательном совете и подготовить соответствующее предложение, чем я сейчас и занимаюсь. Мы проводим консультации с федерациями, решение выступить учредителем от ВФП было в ногу с теми планами, которые мы определили для себя", — сказал Сальников по телефону.
Планируется, что ближайшее заседание высшего наблюдательного совета ВФП состоится в декабре.