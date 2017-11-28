Ещё
Афонин: подал заявку в IAAF из-за желания выступить на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Афонин: оперативно подал заявку в IAAF из-за желания выступить на зимнем ЧМ 

ТАСС 28 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Толкатель ядра Максим Афонин, из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) лишенный возможности выступать на зарубежных стартах, принял решение оперативно отправить индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса для того, чтобы иметь больше шансов принять участие в зимнем чемпионате мира — 2018. Об этом Афонин сообщил ТАСС.
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе ВФЛА, толкатель ядра Максим Афонин стал первым российским спортсменом, чья заявка была переправлена в IAAF. Международная ассоциация легкоатлетических федераций 26 ноября продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. Отстранение национальной федерации не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, к стартам они допускаются в нейтральном статусе. Для получения этого статуса легкоатлеты должны подать индивидуальные заявки в IAAF, которая после изучения всех полученных документов должна принять индивидуальные решения по каждому спортсмену.
На вопрос о том, почему он так оперативно принял решение подать заявку, Афонин ответил: "Просто заявки некоторых спортсменов IAAF в этом году рассматривала по полгода. Поэтому я и подал сейчас, чтобы все вопросы были решены заранее и я смог бы выступить на зимнем чемпионате мира. Тем более, что норматив для участия в этом турнире я уже выполнил".
"Первая заявка, которую я подавал год назад, была отклонена из-за того, что я на тот момент не состоял в международном пуле тестирования IAAF на протяжении года, — продолжил собеседник агентства. — Моя фамилия появилась в том списке только в сентябре 2016 года. Сейчас я уже нахожусь в пуле больше года, поэтому и подал свою заявку в полной уверенности, что ее одобрят".
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено два года назад после допингового скандала. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Одним из них является признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако 16 ноября совет учредителей WADA отказал российской стороне в восстановлении прав.
Зимний чемпионат мира пройдет с 1 по 4 марта 2018 года в британском Бирмингеме.
ТАСС: последние новости
Гимнастка Пасека считает, что власти Украины не правы, смешивая политику со спортом Велогонка "Тур де Франс" в 2020 году стартует в Ницце Гимнаст Степко, выступавший за Украину и Азербайджан, на днях получит паспорт РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением2
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение