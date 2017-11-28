Афонин: подал заявку в IAAF из-за желания выступить на ЧМ

Афонин: оперативно подал заявку в IAAF из-за желания выступить на зимнем ЧМ

Толкатель ядра Максим Афонин , из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) лишенный возможности выступать на зарубежных стартах, принял решение оперативно отправить индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса для того, чтобы иметь больше шансов принять участие в зимнем чемпионате мира — 2018. Об этом Афонин сообщил ТАСС.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе ВФЛА, толкатель ядра Максим Афонин стал первым российским спортсменом, чья заявка была переправлена в IAAF. Международная ассоциация легкоатлетических федераций 26 ноября продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. Отстранение национальной федерации не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, к стартам они допускаются в нейтральном статусе. Для получения этого статуса легкоатлеты должны подать индивидуальные заявки в IAAF, которая после изучения всех полученных документов должна принять индивидуальные решения по каждому спортсмену.

На вопрос о том, почему он так оперативно принял решение подать заявку, Афонин ответил: "Просто заявки некоторых спортсменов IAAF в этом году рассматривала по полгода. Поэтому я и подал сейчас, чтобы все вопросы были решены заранее и я смог бы выступить на зимнем чемпионате мира. Тем более, что норматив для участия в этом турнире я уже выполнил".

"Первая заявка, которую я подавал год назад, была отклонена из-за того, что я на тот момент не состоял в международном пуле тестирования IAAF на протяжении года, — продолжил собеседник агентства. — Моя фамилия появилась в том списке только в сентябре 2016 года. Сейчас я уже нахожусь в пуле больше года, поэтому и подал свою заявку в полной уверенности, что ее одобрят".

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено два года назад после допингового скандала. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном , которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Одним из них является признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако 16 ноября совет учредителей WADA отказал российской стороне в восстановлении прав.

Зимний чемпионат мира пройдет с 1 по 4 марта 2018 года в британском Бирмингеме.