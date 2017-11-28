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Путин пообещал поддержать спортивную стрельбу из лука
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Путин пообещал поддержку развитию спортивной стрельбы из лука 

ТАСС 28 ноября 2017
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин пообещал оказывать поддержку развитию такого вида спорта как стрельба из лука.
На встрече главы государства в лауреатами конкурса "Семья года" один из участников — Алексей Николаев из Иркутской области, являющийся мастером спорта международного класса по стрельбе из лука, рассказал, в частности, об организации им детских соревнований по этому виду спорта. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что "еще многое нужно сделать для поддержки стрельбы из лука в целом".
"Будем делать это постепенно, тем более, что результаты у нас хорошие в этом виде спорта, его нужно поддерживать", — заключил президент.
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