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Колобков встретился с экспертами ЮНЕСКО на тему допинга
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Колобков встретился с экспертами ЮНЕСКО на тему допинга 

Газета.Ru 30 ноября 2017
Фото: РИА Новости
Министр спорта России Павел Колобков провел встречу с экспертами ЮНЕСКО Жаном-Франсуа Вилоттом, Радамесом Килли, Еленой Гримау и Марселином Далли, сообщает ТАСС.
Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках реализации проекта «Оценка антидопинговой политики Российской Федерации в связи с реализацией Антидопинговой конвенции ЮНЕСКО».
"Несмотря на то, что на заседании совета учредителей WADA, которое состоялось 16 ноября в Сеуле, членство РУСАДА в организации не было восстановлено, WADA признала, что Россия выполнила колоссальный объем работы по реформированию системы борьбы с допингом в спорте. Этот прогресс очевиден всем. Мы считаем, что наша страна выполнила все критерии по восстановлению РУСАДА, которые от нас зависели и были прописаны в дорожной карте", — сказал Колобков.
Ранее бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд рассказал, почему WADA не восстанавливает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах.
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