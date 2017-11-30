Степашин: надо было раньше атаковать Родченкова, чтобы он рот свой не открывал

Григория Родченкова. Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин подчеркнул, что России нужно жёстче реагировать на обвинения МОК и других международных спортивных организаций. По его словам, необходимо было гораздо раньше «атаковать» информатора ВАДА

«Берут за доказательную базу какие-то царапины, некие записи в дневнике — бред сумасшедшего, если кто читал — и на основании этого выносят обвинительный вердикт, не допускают коллективно до соревнований нашу страну. Это значит, что у нас очень плохие юридические позиции на международной арене. Прямо могу так сказать. Это никуда не годится! Мы живём в другом мире, жёстком мире, в котором нас на самом деле не очень любят. Поэтому нужно не только знать нормы международного права, но и уметь отстаивать свою позицию. Не после того, как уже случилось, а до. Надо было атаковать Родченкова ещё года три назад, чтобы он рот свой не открывал», — сказал Степашин.