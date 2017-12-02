Россияне признаны лучшими синхронистами мира

Россияне Мальцев и Колесниченко признаны лучшими синхронистами мира в 2017 году

Церемония вручения наград FINA проходит в субботу в китайском городе Санья.

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