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Россияне признаны лучшими синхронистами мира
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Россияне Мальцев и Колесниченко признаны лучшими синхронистами мира в 2017 году 

ТАСС 2 декабря 2017
Фото: EPA
Международная федерация плавания (FINA) признала россиян Александра Мальцева и Светлану Колесниченко лучшими синхронистами в сезоне 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Церемония вручения наград FINA проходит в субботу в китайском городе Санья.
В сезоне 2017 года Мальцев в паре с Михаэлой Каланчой стал серебряным призером чемпионата мира в технической программе и завоевал золото в произвольной программе. Наравне с россиянином FINA признала лучшим синхронистом 2017 года итальянца Джорджо Минисини, который в паре с Манилой Фламини победил в технической программе на чемпионате мира.
Колесниченко впервые выступила в качестве солистки на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Она завоевала две золотые медали в сольных упражнениях и дважды выиграла в дуэте с Александрой Пацкевич.
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