Морозов вошел в состав сборной России на ЧЕ-2017 по плаванию на короткой воде

Пловец Владимир Морозов вошел в состав российской сборной для участия в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет в Копенгагене. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова пропустит чемпионат Европы из-за травмы, ранее спортсменка снялась с чемпионата России по плаванию на короткой воде.

25-летний Морозов по два раза завоевывал серебро и бронзу чемпионатов мира. Также он выиграл бронзовую награду на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде пройдет в Копенгагене с 13 по 17 декабря.