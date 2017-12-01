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Морозов вошел в состав сборной России на ЧЕ-2017
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Морозов вошел в состав сборной России на ЧЕ-2017 по плаванию на короткой воде 

ТАСС 1 декабря 2017
Фото: ТАСС
Пловец Владимир Морозов вошел в состав российской сборной для участия в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет в Копенгагене. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.
Кроме Морозова, в состав сборной России включены Вячеслав Андрусенко, Эдуард Валиахметов, Михаил Вековищев, Михаил Довгалюк, Михаил Доринов, Климент Колесников, Александр Красных, Иван Кузьменко, Даниил Пасынков, Александр Попков, Кирилл Пригода, Александр Садовников, Никита Ульянов, Сергей Фесиков, Александр Харланов, Илья Хоменко и Андрей Шабасов. В женскую сборную вошли Анастасия Авдеева, Вероника Андрусенко, Анастасия Гуженкова, Наталья Иванеева, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Полина Лапшина, Розалия Насретдинова, Валерия Саламатина, Виталина Симонова, Дарья Устинова, Анастасия Фесикова и Дарья Чикунова.
Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова пропустит чемпионат Европы из-за травмы, ранее спортсменка снялась с чемпионата России по плаванию на короткой воде.
25-летний Морозов по два раза завоевывал серебро и бронзу чемпионатов мира. Также он выиграл бронзовую награду на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.
Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде пройдет в Копенгагене с 13 по 17 декабря.
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