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Россия поборется с Украиной на КМ
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Женская сборная России по борьбе за 5-е место на Кубке мира поспорит с Украиной 

Чемпионат.com 1 декабря 2017
Фото: РИА Новости
На проходящем в Чебоксарах Кубке мира по женской борьбе завершились все поединки группового раунда соревнований. Сборная России сумела одержать только одну победу в трёх матчевых встречах, одолев в третьем туре команду Швеции со счётом 5:3. В стартовом матче россиянки в упорном поединке уступили при равном счете 4:4 команде США по дополнительным показателям, а затем проиграли лидеру мировой борьбы команде Японии со счётом 3:5.
2 декабря в финальной части соревнований россиянки поборются за пятое место с командой Украины. В финальном поединке встретятся команды Японии и Китая. Бронзовые медали разыграют сборные США и Монголии.
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