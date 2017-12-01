Россия поборется с Украиной на КМ

Женская сборная России по борьбе за 5-е место на Кубке мира поспорит с Украиной

На проходящем в Чебоксарах Кубке мира по женской борьбе завершились все поединки группового раунда соревнований. Сборная России сумела одержать только одну победу в трёх матчевых встречах, одолев в третьем туре команду Швеции со счётом 5:3. В стартовом матче россиянки в упорном поединке уступили при равном счете 4:4 команде США по дополнительным показателям, а затем проиграли лидеру мировой борьбы команде Японии со счётом 3:5.

2 декабря в финальной части соревнований россиянки поборются за пятое место с командой Украины. В финальном поединке встретятся команды Японии и Китая. Бронзовые медали разыграют сборные США и Монголии.