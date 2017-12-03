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Пятикратная чемпионка Европы по борьбе завершила карьеру
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Пятикратная чемпионка Европы по борьбе Наталья Гольц завершила спортивную карьеру 

Р-Спорт 3 декабря 2017
Фото: РИА Новости
Пятикратная победительница чемпионатов Европы по борьбе, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира Наталья Гольц объявила о завершении спортивной карьеры.
Гольц сообщила об уходе из спорта после окончания командного Кубка мира по женской борьбе, проходившего 1-2 декабря в Чебоксарах. Спортсменка не принимала участия в соревнованиях.
"Я завершила спортивную карьеру. Приходит время, когда надо принимать такое решение", — сказала Гольц на закрытии турнира.
Гольц в последние годы неоднократно предпринимала попытки вернуться на ковер, но травмы не позволили 32-летней спортсменке продолжить выступления.
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