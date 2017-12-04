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Иранский тяжелоатлет установил мировой рекорд
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Иранец Моради победил с мировым рекордом на ЧМ по тяжелой атлетике в весе до 94 кг 

ТАСС 4 декабря 2017
Фото: EPA-EFE/MIKE NELSON
Иранский тяжелоатлет Сохраб Моради завоевал золото чемпионата мира в американском Анахайме в весовой категории до 94 кг.
По итогам двух упражнений олимпийский чемпион 2016 года поднял общий вес 417 кг (рывок — 184, толчок — 233). Он установил новые мировые рекорды в рывке и толчке, а также побил свой мировой рекорд по сумме упражнений.
Второе место занял литовец Ауримас Дидзбалис — 388 (176+212). Третьим стал иранец Сидауб Мосавиджарахи — 385 (171+214).
Российские тяжелоатлеты не выступают на чемпионате мира в Анахайме. В сентябре исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики отстранил федерации тяжелой атлетики России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины на год от международных стартов из-за нарушений антидопинговых правил. Представители этих стран не могут участвовать в международных стартах до 20 октября 2018 года.
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